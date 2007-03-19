Экстренная пресс-конференция о дальнейшей судьбе ФК ”Карпаты”

Сегодня, в 12:30 в пресс-центре УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится экстренная пресс-конференция с участием генерального директора ФК „Карпаты” Александра ЕФРЕМОВА, спортивного директора клуба Юрия ДЯЧУКА-СТАВИЦКОГО и главного тренера команды Александра ИЩЕНКО. Тема пресс-конференции – дальнейшая судьба ФК „Карпаты” в чемпионате Украины по футболу.

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