ФК ”Шахтер” подписал контракт с бывшим вратарем донецкого ”Металлурга”

16 марта Футбольный клуб "Шахтер"(Донецк) подписал контракт с бывшим вратарем ФК "Металлург" (Донецк) Юрием ВИРТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", контракт с 33-летним Ю.ВИРТОМ подписан на три года. В "Шахтер" он перешел как свободный агент.

Ю.ВИРТ ранее выступал за "Шахтер", когда провел в клубе три сезона - с 1999 по 2002 год.