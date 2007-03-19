Уэйн Руни объявил о женитьбе (17 фото)

Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни объявил о своей предстоящей женитьбе, пишет британская "Санди Таймс".

По данным издания, бракосочетание Руни и его подруги Колин Маклафлин состоится летом 2008 года по завершении Чемпионата Европы по футболу.

На этой неделе пара заключила сделку на эксклюзивное освещение своей свадьбы с популярным журналом о жизни звезд Hello!, который заплатит за эту привилегию 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

"Это самая большая сумма, которую журнал когда-либо платил за эксклюзивный доступ к свадьбе звезды", - отмечает "Санди Таймс".

Это больше, чем Hello! платил Дэвиду Бекхэму и его жене Виктории или Кэтрин Зите-Джонс и Майклу Дугласу. Совсем недавно журнал "отстегнул" 1 миллион фунтов за освещение свадьбы актрисы Лиз Херли в Великобритании и Индии. По данным газеты, Уэйн Руни был весьма впечатлен тем, как была организована система безопасности и защиты от папарацци на свадьбе Херли.

Сделка Руни и Маклафлин с Hello! также охватывает освещение празднования совершеннолетия девушки в конце марта этого года.

Колин не на шутку обеспокоена повальным стремлением юных англичанок выйти замуж за Уэйна. «После чемпионата мира началось какое-то сумасшествие. На телевидении то и дело стартуют шоу, в которых девушки борются за право окольцевать футболиста. Мне всё это очень не нравится. Не думаю, что человека, с которым будешь счастлив, можно найти таким образом», – написала она в своей колонке в журнале Closer. Циники могут заметить, что Колин просто боится, что какая-нибудь ушлая девица уведёт её жениха, но Маклафлин утверждает, что не опасается за судьбу своих отношений с Руни.

«Нам с Уэйном интересно не только в постели. Руни с удовольствием читает мою книгу «Добро пожаловать в мой мир». В отелях во время выездов «Манчестер Юнайтед» любимый проводит время только с ней», – уверяет Колин.

21-летний Уэйн Руни – один из самых высокооплачиваемых футболистов Англии. За контракт с "Манчестер Юнайтед" он получает 100 тысяч фунтов в неделю, также имея доход от десятилетнего контракта с производителем спортивной одежды Nike (5 миллионов фунтов) и от рекламы специальной версии напитка Coca-Cola без кофеина.

20-летняя Колин Маклохлин также обладает неплохим приданым - в прошлом году она подписала контракт на 400 тысяч фунтов на написание книги "Добро пожаловать в мой мир" где рассказывает о своем жизненном пути от обычной школьницы до фотомодели и специалиста по моде.

Руни и Маклафлин знакомы еще со школьных лет и обручились в 2003 году.

РИА "Новости"

Много фотографий здесь