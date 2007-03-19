Уэйн Руни объявил о женитьбе (17 фото)

08:00, 19 марта 2007
Спорт
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Невеста: «Нам с Уэйном интересно не только в постели"

Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни объявил о своей предстоящей женитьбе, пишет британская "Санди Таймс".

По данным издания, бракосочетание Руни и его подруги Колин Маклафлин состоится летом 2008 года по завершении Чемпионата Европы по футболу.

Coleen McLoughlin, Wayne Rooney

Coleen McLoughlin, Wayne Rooney

Coleen McLoughlin, Wayne RooneyColeen McLoughlin, Wayne Rooney

Coleen McLoughlin, Wayne Rooney

Coleen McLoughlin

На этой неделе пара заключила сделку на эксклюзивное освещение своей свадьбы с популярным журналом о жизни звезд Hello!, который заплатит за эту привилегию 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

"Это самая большая сумма, которую журнал когда-либо платил за эксклюзивный доступ к свадьбе звезды", - отмечает "Санди Таймс".

Это больше, чем Hello! платил Дэвиду Бекхэму и его жене Виктории или Кэтрин Зите-Джонс и Майклу Дугласу. Совсем недавно журнал "отстегнул" 1 миллион фунтов за освещение свадьбы актрисы Лиз Херли в Великобритании и Индии. По данным газеты, Уэйн Руни был весьма впечатлен тем, как была организована система безопасности и защиты от папарацци на свадьбе Херли.

Coleen McLoughlin

Шерил Твиди, Колин Маклохлин, Виктория Бекхэм

Coleen McLoughlin

Coleen McLoughlin

Coleen McLoughlin

Coleen McLoughlin

Сделка Руни и Маклафлин с Hello! также охватывает освещение празднования совершеннолетия девушки в конце марта этого года.

Колин не на шутку обеспокоена повальным стремлением юных англичанок выйти замуж за Уэйна. «После чемпионата мира началось какое-то сумасшествие. На телевидении то и дело стартуют шоу, в которых девушки борются за право окольцевать футболиста. Мне всё это очень не нравится. Не думаю, что человека, с которым будешь счастлив, можно найти таким образом», – написала она в своей колонке в журнале Closer. Циники могут заметить, что Колин просто боится, что какая-нибудь ушлая девица уведёт её жениха, но Маклафлин утверждает, что не опасается за судьбу своих отношений с Руни.

Coleen McLoughlin, Wayne Rooney

«Нам с Уэйном интересно не только в постели. Руни с удовольствием читает мою книгу «Добро пожаловать в мой мир». В отелях во время выездов «Манчестер Юнайтед» любимый проводит время только с ней», – уверяет Колин.

21-летний Уэйн Руни – один из самых высокооплачиваемых футболистов Англии. За контракт с "Манчестер Юнайтед" он получает 100 тысяч фунтов в неделю, также имея доход от десятилетнего контракта с производителем спортивной одежды Nike (5 миллионов фунтов) и от рекламы специальной версии напитка Coca-Cola без кофеина.

20-летняя Колин Маклохлин также обладает неплохим приданым - в прошлом году она подписала контракт на 400 тысяч фунтов на написание книги "Добро пожаловать в мой мир" где рассказывает о своем жизненном пути от обычной школьницы до фотомодели и специалиста по моде.

Coleen McLoughlinColeen McLoughlin

Coleen McLoughlinColeen McLoughlin

Руни и Маклафлин знакомы еще со школьных лет и обручились в 2003 году.

РИА "Новости"

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