Завершился 30-й тур английской премьер-лиги

Астон Вилла и Ливерпуль не открыли счёт. 0:0.

Чарльтон забил два гола Ньюкаслу (Чжэн Чжи 53, Томас 88), сохранив свои ворота. 2:0.

Эвертон не позволил Арсеналу забить, а сам, хоть и на 91-й минуте, но забил и выиграл (Джонсон, 90 (+1)). 1:0.

Теперь у Манчестера 75 очков, Челси - 69, Арсенала - 55, Ливерпуля - 54. Болтон, Эвертон, Тоттенхэм и Ридинг образовали плотную группу (соответственно 47, 46, 45 и 44 очка).