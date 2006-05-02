Украинский боксер защитил титул интерконтинентального чемпиона

Украинский боксер Андрей КОТЕЛЬНИК в Штутгарте защитил титул интерконтинентального чемпиона.

Львовянин А.КОТЕЛЬНИК, который выступает в первом полусреднем весе, победил венесуэльца Ричарда РЕЙНА. Бой длился все 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали преимущество украинскому боксеру. Счет по очкам – 120:108, 120:108 и 118:112.

Таким образом, А.КОТЕЛЬНИК успешно защитил свои титулы Интерконтинентального чемпиона по версии WBA, а также чемпиона “Азия Пасифик” по версии WBO.

Уже на этой неделе WBO должен объявить время и место проведения поединка за звание чемпиона мира в суперлегком весе, передает ICTV.

Кроме того, харьковчанин Алексей МАЗЫКИН в Штутгарте также по очкам одержал победу над армянским боксером Суреном КАЛАЧЯНОМ.

Соответственно, этот поединок длился отведенные ему 6-ть раундов, и проходил он в супертяжелой категории, информирует champion.com.ua.