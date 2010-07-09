Назначены арбитры на финальную часть ЧМ-2010

Судить финальную встречу Чемпионата мира по футболу в ЮАР между сборными Испании и Нидерландов будет 38-летний англичанин Ховард Уэбб, сообщает официальный сайт FIFA.

Уэбб, которого считают одним из лучших рефери мира, отработает на первенстве свою четвертую встречу. За три предыдущих матча показал 17 желтых карточек и ни одной красной, а также не назначал пенальти.

Английский арбитр судил матч с участием финалиста чемпионата - сборной Испании. Встреча испанцев с командой Швейцарии закончилась их поражением со счетом 0:1, а Уэбб отметился несколькими спорными, но не критичными для хода матча решениями. Остальные свои матчи он отработал без каких-либо нареканий.

Также стал известен арбитр на матче за третье место между сборными Уругвая и Германии. Им стал рефери из Мексики Бенито Арчундиа. За два проведенных на первенстве в ЮАР матча он показал семь желтых карточек, причем все - в одном периоде одного матча. Встречи с участием претендентов на бронзу он не судил.

Тем временем итальянские СМИ сообщили, что арбитр Роберто Розетти заявил о досрочном завершении судейской карьеры. Гол из офсайда, который забил аргентинец Карлос Тевес в ворота мексиканцев в 1/8 финала ЧМ-2010, по словам Розетти, не повлиял на его решение. После той ошибки итальянский рефери был отстранен от дальнейшей работы на турнире в ЮАР. 42-летний Розетти, которому возраст позволял работать на чемпионате Европы-2012 (ограничение ФИФА составляет 45 лет), займет пост главы судейского комитета во втором по силе дивизионе чемпионата Италии - серии В.