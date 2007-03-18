Кубок Дерюгиной – 2007 завоевала украинская гимнастка (фоторепортаж)
17:12, 18 марта 2007Спорт
6612
Серебро и бронза уедут в Россию
Украинская гимнастка Анна Бессонова заняла первое место в кубке имени Альбины Дерюгиной, основательницы украинской школы художественной гимнастики, который проходил в Киеве. Серебро и бронзу получили российские гимнастки Ольга Капранова и Евгения Канаева.
|Выступление победительницы кубка Дерюгиной - 2007 Анны Бессоновой (Украина)
|Ольга Капранова (Россия) заняла 2-е место
|Выступление Евгении Канаевой (Россия) - бронзового призера кубка Дерюгиной
Исполком Международной федерации гимнастики, признавая заслуги украиснких гимнасток, принял решение предоставить право проведения Кубка мира по художественной гимнастике в марте 2007 года Федерации гимнастики Украины. Это произошло впервые за годы независимости нашей страны.
Фото Александра Синицы / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter