Кубок Дерюгиной – 2007 завоевала украинская гимнастка (фоторепортаж)

17:12, 18 марта 2007
Спорт
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Серебро и бронза уедут в Россию

Украинская гимнастка Анна Бессонова заняла первое место в кубке имени Альбины Дерюгиной, основательницы украинской школы художественной гимнастики, который проходил в Киеве. Серебро и бронзу получили российские гимнастки Ольга Капранова и Евгения Канаева.

Выступление победительницы кубка Дерюгиной - 2007 Анны Бессоновой (Украина)
Ольга Капранова (Россия) заняла 2-е место
Выступление Евгении Канаевой (Россия) - бронзового призера кубка Дерюгиной
Напомним, что турнир, который проходит в год 75-летия легендарного тренера, Героя Украины Альбины Николаевны Дерюгиной – уже 15-й в истории Украины, и первый, который получил статус Кубка мира.

Исполком Международной федерации гимнастики, признавая заслуги украиснких гимнасток, принял решение предоставить право проведения Кубка мира по художественной гимнастике в марте 2007 года Федерации гимнастики Украины. Это произошло впервые за годы независимости нашей страны.

Фото Александра Синицы / УНИАН

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