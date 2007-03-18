Кубок Дерюгиной – 2007 завоевала украинская гимнастка (фоторепортаж)

Украинская гимнастка Анна Бессонова заняла первое место в кубке имени Альбины Дерюгиной, основательницы украинской школы художественной гимнастики, который проходил в Киеве. Серебро и бронзу получили российские гимнастки Ольга Капранова и Евгения Канаева.

Напомним, что турнир, который проходит в год 75-летия легендарного тренера, Героя Украины Альбины Николаевны Дерюгиной – уже 15-й в истории Украины, и первый, который получил статус Кубка мира.

Исполком Международной федерации гимнастики, признавая заслуги украиснких гимнасток, принял решение предоставить право проведения Кубка мира по художественной гимнастике в марте 2007 года Федерации гимнастики Украины. Это произошло впервые за годы независимости нашей страны.

Фото Александра Синицы / УНИАН