Ахметов подпишет с Луческу новый контракт? - мне кажется, он тут счастлив

Президент футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ не исключает, что подпишет с главным тренером команды Мирчей ЛУЧЕСКУ новый контракт.

Об этом он сказал вчера вечером во время открытой тренировки «Шахтера» на стадионе «Донбасс Арена».

«У Мистера (так в «Шахтере» уважительно называют М.ЛУЧЕСКУ - УНИАН) контракт истекает не впервые. При этом он седьмой год работает в Донецке. И я не исключаю, что будут подписаны новые контракты», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он подчеркнул, что за шесть лет М.ЛУЧЕСКУ выиграл с командой четыре чемпионата Украины, завоевал Кубок Украины и Кубок УЕФА, принес клубу европейскую славу. «Мы показываем вкусный, зрелищный футбол европейского уровня», - отметил президент «Шахтера».

По его убеждению, «с кем бы ни играл «Шахтер», мы вправе рассчитывать на победу». «Поэтому у Мистера есть огромные шансы для того, чтобы продолжить работу в Донецке. Он об этом прекрасно знает, и об этом знают все игроки», - указал Р.АХМЕТОВ.

Он добавил, что точно знает: «сердце ЛУЧЕСКУ здесь, в Донецке, в «Шахтере».

«Мне кажется, что он здесь счастлив… Своей работой, трудом, знаниями и опытом он сделал все для того, чтобы нас уважали лучшие клубы Европы и мира. Это его заслуга, и я ему за это благодарен», - заключил Р.АХМЕТОВ.