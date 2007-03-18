Киевское «Динамо» наконец-то порадовало своих болельщиков

Киевское «Динамо», в конце концов, сыграло так, как ждали болельщики - красиво и результативно. И хотя произошло это в поединке против не сильнейшей команды чемпионата - луганской «Зори» - голы были трудовыми и выстраданными, сообщает ICTV.

Максим Шацких, прежде чем открыть счет после филигранной передачи Реброва, не использовал выхода с глазу на глаз на ворота Никитина, а потом то же самое повторил Кореа. Не посчастливилось чудом после подачи углового Мандзюку, а после штрафного удара -Реброву.

И лишь во втором тайме, когда к единственному точному удару Шацких свой гол добавил, только что выйдя на замену, Милевский - результат игры стал понятным. Ребров головой дополнил усилия партнеров, а последнюю точку в матче поставил Гиоане, который почти два года вне футбола побеждал свой недуг - 4:0.

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