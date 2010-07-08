Маркевич выгнал Рыкуна из "Металлиста"

08:59, 08 июля 2010
Спорт
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Мол, ходит пешком по полю 

Главный тренер ФК ”Металлист” (Харьков) Мирон Маркевич во время матча против ФК ”Арсенал”, 29 ноября. Выиграв 2:1, “Металлист” вышел на второе место в ЧемпионатеГлавный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич заявил, что больше Александра Рыкуна не будет в его команде.

"Я считаю, что он (Рыкун) вовсе не достоин того, чтобы играть в таком клубе, как "Металлист". Зачем мне футболисты, которые ходят пешком по полю? Мне абсолютно все равно, где он продолжит свою карьеру, но при мне его в "Металлисте" не будет.

Насколько я знаю, сейчас он тренируется с нашей молодежью. Если что-то получится, пусть там и играет", - цитируют Маркевича "Известия в Украине»

Чемпион

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