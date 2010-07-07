ЧМ-2010: Испания выходит в финал
23:18, 07 июля 2010Спорт
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... а Германия – на Уругвай
Завершился второй полуфинальный матч на Чемпионате мира по футболу
Германия – Испания 0:1 (Пуйоль 73)
Напомним, что вчера в первом полуфинале играли:
Уругвай - Нидерланды 2:3 (Форлан 41, Перейра 90+1 - ван Бронкхорст 18, Снейдер 30, Роббен 73).
Таким образом в финале 11 июля на стадионе “Соккер-Сити” в Иоганнесбурге встретятся сборные Нидерландов и Испании.
За третье место будут играть 10 июля на стадионе “Нельсон Мандела бей” (Порт-Элизабет) Уругвай и Германия.
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