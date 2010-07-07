ЧМ-2010: Испания выходит в финал

Завершился второй полуфинальный матч на Чемпионате мира по футболу

Германия – Испания 0:1 (Пуйоль 73)

Напомним, что вчера в первом полуфинале играли:

Уругвай - Нидерланды 2:3 (Форлан 41, Перейра 90+1 - ван Бронкхорст 18, Снейдер 30, Роббен 73).

Таким образом в финале 11 июля на стадионе “Соккер-Сити” в Иоганнесбурге встретятся сборные Нидерландов и Испании.

За третье место будут играть 10 июля на стадионе “Нельсон Мандела бей” (Порт-Элизабет) Уругвай и Германия.