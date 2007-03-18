Пилот Ferrari выиграл Формулу-1 нового сезона

Пилот команды Ferrari Кими Ракконен выиграл первую гонку в новом сезоне чемпионата “Формулы-1” Гран-при Австралии. Прошлогодний чемпион мира Фернандо Алонсо финишировал вторым, а его партнер по команде McLaren Люис Гамильтон стал третьим.

Из-за замены мотора партнер Райкконена по команде Ferrari Фелипе Масса был вынужден стартовать с последней позиции. Тем не менее, бразилец смог обогнать большинство пилотов и занял шестое место.

Очень хорошо выступили пилоты BMW Sauber. Ник Хайдфельд приехал к финишу четвертым. Его партнер по команде – польский гонщик Роберт Кубица – также ехал в группе лидеров, однако за 19 кругов до финиша он сошел из-за проблем с коробкой передач.

Команда Renault, которая в прошлом году стала победителем в кубке конструкторов, в дебютной гонке нового сезона выступила не очень успешно. В очковой зоне финишировал только Джанкарло Физикелла, а его молодой напарник Хейкки Ковалайнен стал лишь десятым.

Результаты Гран-при Австралии 1. Кими Райкконен, Ferrari

2. Фернандо Алонсо, McLaren +7.2 секунды

3. Льюис Гамильтон, McLaren +18.6 секунды

4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber +38.8 секунды

5. Джанкарло Физикелла, Renault +1,06.5 секунды

6. Фелипе Масса, Ferrari + 1,06.8 секунды

7. Нико Росберг, Williams +1 круг

8. Ральф Шумахер, Toyota +1 круг

9. Ярно Трулли, Toyota +1 круг

10. Хейкки Ковалайнен, Renault +1 круг

11. Рубенс Баррикелло, Honda +1 круг

12. Такумо Сато, Super Aguri-Honda +1 круг

13. Марк Уэббер, Red Bull +1 круг

14. Витантонио Лиуцци, Toro Rosso +1 круг

15. Дженсон Баттон, Honda +1 круг

16. Энтони Дэвидсон, Super Aguri +2 круга

17. Адриан Сутил, Spyker +2 круга

сошел Александр Вурц, Williams +9 кругов

сошел Дэвид Култхард, Red Bull +9 кругов

сошел Роберт Кубица, BMW Sauber +19 кругов

сошел Скотт Спид, Toro Rosso +29 кругов

сошел Кристиан Альберс, Spyker +47 кругов

Чемпионат пилотов

1. Кими Райкконен, Ferrari 10

2. Фернандо Алонсо, McLaren 8

3. Льюис Гамильтон, McLeran 6

4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber 5

5. Джанкарло Физикелла, Renault 4

6. Фелипе Масса 3

7. Нико Росберг, Williams 2

8. Ральф Шумахер, Toyota 1

Кубок Конструкторов

1. McLaren 14

2. Ferrari 13

3. BMW Sauber 5

4. Renault 4

5. Williams 2

6. Toyota 1

Лента.ру