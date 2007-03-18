Пилот Ferrari выиграл Формулу-1 нового сезона
Результаты всех участников
Пилот команды Ferrari Кими Ракконен выиграл первую гонку в новом сезоне чемпионата “Формулы-1” Гран-при Австралии. Прошлогодний чемпион мира Фернандо Алонсо финишировал вторым, а его партнер по команде McLaren Люис Гамильтон стал третьим.
Из-за замены мотора партнер Райкконена по команде Ferrari Фелипе Масса был вынужден стартовать с последней позиции. Тем не менее, бразилец смог обогнать большинство пилотов и занял шестое место.
Очень хорошо выступили пилоты BMW Sauber. Ник Хайдфельд приехал к финишу четвертым. Его партнер по команде – польский гонщик Роберт Кубица – также ехал в группе лидеров, однако за 19 кругов до финиша он сошел из-за проблем с коробкой передач.
Команда Renault, которая в прошлом году стала победителем в кубке конструкторов, в дебютной гонке нового сезона выступила не очень успешно. В очковой зоне финишировал только Джанкарло Физикелла, а его молодой напарник Хейкки Ковалайнен стал лишь десятым.
Результаты Гран-при Австралии1. Кими Райкконен, Ferrari
2. Фернандо Алонсо, McLaren +7.2 секунды
3. Льюис Гамильтон, McLaren +18.6 секунды
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber +38.8 секунды
5. Джанкарло Физикелла, Renault +1,06.5 секунды
6. Фелипе Масса, Ferrari + 1,06.8 секунды
7. Нико Росберг, Williams +1 круг
8. Ральф Шумахер, Toyota +1 круг
9. Ярно Трулли, Toyota +1 круг
10. Хейкки Ковалайнен, Renault +1 круг
11. Рубенс Баррикелло, Honda +1 круг
12. Такумо Сато, Super Aguri-Honda +1 круг
13. Марк Уэббер, Red Bull +1 круг
14. Витантонио Лиуцци, Toro Rosso +1 круг
15. Дженсон Баттон, Honda +1 круг
16. Энтони Дэвидсон, Super Aguri +2 круга
17. Адриан Сутил, Spyker +2 круга
сошел Александр Вурц, Williams +9 кругов
сошел Дэвид Култхард, Red Bull +9 кругов
сошел Роберт Кубица, BMW Sauber +19 кругов
сошел Скотт Спид, Toro Rosso +29 кругов
сошел Кристиан Альберс, Spyker +47 кругов
Чемпионат пилотов
1. Кими Райкконен, Ferrari 10
2. Фернандо Алонсо, McLaren 8
3. Льюис Гамильтон, McLeran 6
4. Ник Хайдфельд, BMW Sauber 5
5. Джанкарло Физикелла, Renault 4
6. Фелипе Масса 3
7. Нико Росберг, Williams 2
8. Ральф Шумахер, Toyota 1
Кубок Конструкторов
1. McLaren 14
2. Ferrari 13
3. BMW Sauber 5
4. Renault 4
5. Williams 2
6. Toyota 1