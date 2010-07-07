«Шахтер» просит ФИФА дисквалифицировать Матузалема

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подал заявление в Международную федерацию футбола ФИФА с просьбой о дисквалификации бывшего капитана команды бразильца Франселино МАТУЗАЛЕМА.

Как сообщили в пресс-службе клуба, об этом вчера вечером на встрече с болельщиками сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей ПАЛКИН.

По его словам, недавно в Донецк приезжал представитель испанского футбольного клуба «Сарагоса», в который из «Шахтера» перешел Ф.МАТУЗАЛЕМ. «Представитель «Сарагосы» попросил о рассрочке долга МАТУЗАЛЕМА. Он мотивировал это тем, что клуб сейчас испытывает финансовые трудности. Якобы у них долгов – на сто миллионов», - пояснил С.ПАЛКИН.

Он отметил, что «Шахтер» пошел навстречу испанцам, и стороны пришли к соглашению рассрочить выплаты долга на один год. «Но и это, видимо, не устроило руководство «Сарагосы», о чем свидетельствует письмо, полученное нами буквально сегодня», - добавил С.ПАЛКИН.

«Поэтому мы уже подали заявление в ФИФА по поводу дисквалификации футболиста. Когда он уходил к ним - это была наша проблема, теперь будет и у них проблема», - заключил гендиректор «Шахтера».

Справка УНИАН. 19 мая 2009 года спортивный арбитражный суд Лозанны (Швейцария) вынес решение по «делу МАТУЗАЛЕМА». Согласно вердикту, экс-капитан «Шахтера» бразилец Ф.МАТУЗАЛЕМ, который 5 июля 2007 года в одностороннем порядке разорвал контракт с «Шахтером» и подписал новое соглашение с клубом «Сарагоса», обязан выплатить донецкому клубу компенсацию в размере 11 млн. 858 тыс. 934 евро плюс 5% годовых за каждый год, начиная с 5 июля 2007 года. Суд постановил: ответственность за компенсацию ущерба, нанесенного ФК «Шахтер», определить солидарной между Ф.МАТУЗАЛЕМОМ и «Сарагосой». То есть, ту часть суммы, которую не заплатит футболист, должен компенсировать ФК «Сарагоса».

3 июня 2010 года Федеральный трибунал Швейцарии полностью отклонил исковые требования Ф.МАТУЗАЛЕМА и футбольного клуба «Сарагоса». Суд вынес окончательный вердикт, в соответствии с которым ответчики (ФК «Сарагоса» и Ф.МАТУЗАЛЕМ) обязаны выплатить футбольному клубу «Шахтер» более 13,5 миллиона евро, включая сумму долга и пеню за просрочку платежа.

Кроме того, Федеральный трибунал Швейцарии возложил все судебные издержки по рассмотрению апелляции на Ф.МАТУЗАЛЕМА и ФК «Сарагоса».