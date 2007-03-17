Шевченко забил, Челси выиграл

Со счетом 3:0 Челси обыграл Шеффилд в 30-м туре английской премьер-лиги.

Атаку Челси на 4-й минуте начал Карвалью, сыграв на опережение, пройдя с мячом через половину поля и выдав точный пас на Шевченко. Андрей ударил в дальнюю девятку.

На 17-й минуте Райт-Филлипс отдал мяч на Шевченко в штрафную, тот вел борьбу с защитником, помешал последнему выбить мяч, и тот пришел прямо на ногу Калу, который легко добил его в пустые ворота. А сам Шева около минуты лежал на газоне с повреждением в борьбе.

На 58-й минуте Роббен заработал штрафной на левом фланге, Райт-Филлипс закрутил мяч во вратарскую, где всех опередил Баллак и головой отправил мяч в ворота.

На 65-й минуте на замену Шевченко вышел Дрогба.

В других матчах тура: Манчестер выиграл у Болтона 4:1 (Парк 14, 25, Руни 17, 74 - Спид 87), Тоттенэм - у Уотфорда 3:1 (Дженас 41, Робинсон 63, Гали 85 - Хендерсон, 89), Миддлсбро проиграл Мен Сити 0:2 (Дистен 61, Мпенза, 74), в матчах Ридинг - Портсмут, Виган - Фулхэм счет остался неоткрыт. Вест Хэм вырвал победу у открывшего счет Блекберна - 2:1 (Самба 47 - Тевес 71, Замора 75).

Любопытно, что в матче Тоттенхэма с Уотфордом один гол забил вратарь Пол Робинсон, подав штрафной со своей половины поля так, что мяч залетел за спину его коллеге из Уотфорда.