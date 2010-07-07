Сегодня определится второй финалист ЧМ-2010

Трехкратный чемпион мира по футболу – сборная Германии в среду 7 июля встретится в Дурбане, ЮАР, со сборной Испании за право стать соперником команды Нидерландов в финале футбольного первенства.

Команда Германии надеется поставить рекорд и выйти в финал чемпионата мира в восьмой раз. Последний раз ей это удавалось в 2002 году. Победа испанской сборной позволит ей впервые выступать в финале.

Финальный матч чемпионата мира состоится в воскресенье на стадионе «Футбольный город» (Soccer City) в Йоханнесбурге.

Сборная Нидерландов вышла в финал, обыграв во вторник команду Уругвая со счетом 3-2. Уэсли Снейдер и Арьен Роббен с разницей в три минуты забили два гола во второй половине матча и обеспечили победу голландской команде.

Для Нидерландов это будет первый выход в финал с 1978 года. Пока голландская сборная ни разу не становилась чемпионом мира.

Голос Америки