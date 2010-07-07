Газзаев нацелился выиграть с «Динамо» Лигу чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев на пресс-конференции, посвященной новому сезону, рассказал о подготовке команды и амбициозных планах на будущее, а также представил новых игроков клуба.

О сборе:

"Мы провели очень тяжелый сбор. Тяжелый с точки зрения времени, ведь мы дали возможность отдохнуть игрокам, которые были задействованы в своих национальных сборных. Главной проблемой стало то, что Олег Гусев и Горан Попов не смогли до конца провести сбор с командой. Попов получил небольшую травму, но уже через 8 дней присоединится к команде.

О травмах:

"Евгений Хачериди получил травму в последнем матче с московским "Динамо". Его обследовали, три недели он будет ходить с гипсом. У Артема Кравца очень позитивная динамика, с 15 июля он начнет заниматься в основной группе, с небольшим ограничениями. Олег Гусев сегодня первый день будет заниматься с командой. Он очень хорошо начал сезон, но, к сожалению, рецидив старой травмы не позволил ему до конца пройти подготовку. Он прошел тщательное обследование в Германии, выполнил все рекомендации.

О селекции:

"Наша селекция не прекращается. Всего мы пока еще подписали трех игроков. Это Бертольо и Попов (Попов будет играть под номером 6, а Бертольо - 18), а также оформили контракт с бразильским форвардом Андре. Он присоедеинится к нам 4 августа. Дело в том, что его "Сантос" играет в финале Кубка Бразилии, победитель которого имеет право сыграть в Кубке Либертадорес. Вот эти трое игроков официально подписаны. Разговоры о других трансферах - только слухи".

О судьях:

"Судейство везде одинаково, судьи могут ошибиться где угодно. Мне тяжело оценить их работу, вероятно есть какие-то свои параметры. Проблемы с этим есть не только в украинском футболе, но и в мировом. Мы были свидетелями того, как лучшие арбитры на чемпионате мира допускали судьбоносные ошибки, которые, например, не позволяли той или другой команде пройти в следующий раунд соревнований. Футбол стал очень быстрым, судьи не всегда успевают на развитием событий на поле".

О капитане:

"С этого года капитаном будет Андрей Шевченко. Мне кажется, что это правильно. он человек опытный, является примером для клуба и всего украинского футбола".

О Лиге чемпионов:

"Надежда никогда не должна умирать, мы должны хотеть этого. Никто не ожидал, что "Шахтер" выиграет кубок УЕФА. Если мы не будем ставить перед собой амбициозных задач и целей, не будем готовить игроков, ничего не выйдет. Чтобы что-то выиграть, нужно сначала помечтать, а затем реализовать мечту. Игроки должны понимать и чувствовать, что они способны на что-то большее".

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