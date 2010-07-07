За победу на ЧМ испанцы получат по 720 тысяч, а немцы - всего по 300

Сегодня в ЮАР определится второй финалист Чемпионата мира по футболу. Первыми стали голландцы, которые переиграли сборную Уругвая со счетом 3:2. Во втором полуфинале сойдутся сборные Германии и Испании.

Обе команды - и испанская, и немецкая - заранее прибыли в г.Дурбан, где состоится игра, сообщает телеканал Россия 24. Футболисты обеих сборных быстро покинули автобусы и вошли в гостиницы - никакого общения с фанатами, никаких комментариев для прессы. Причем немецкие спортсмены, как выяснилось, успели устать не только от футбола, но и из-за раскола в собственной команде. Об этом пишет издание "Suddeutsche Zeitung", которое всерьез обеспокоено тем, что Михаэль Баллак и Филипп Лам вместо того, чтобы демонстрировать командный дух, делят капитанскую повязку. У авторов статьи такие выяснения отношений в неподходящее время вызывают тревогу.

А испанская ежедневная спортивная газета "Marca" публикует на первой полосе интервью с нападающим сборной Испании Давидом Вильей, который говорит, что в победе не сомневается, хотя и не знает точно, как именно она будет достигнута.

Может быть, такие различные настроения - тревожные у немцев и оптимистичные у испанцев - связаны с совершенно различной по качеству мотивацией к победе. Как сообщает та же "Marca", каждый игрок сборной Испании за попадание в финал получит 150 тысяч долларов, в случае же победы на турнире испанским футболистам выплатят по 720 тысяч долларов. Немцев за победу на чемпионате ждет более скромная награда – размеры премиальных не превысят 300 тысяч долларов.

Букмекеры пока затрудняются назвать фаворита в грядущем матчи – коэффициенты ставок на победу Испании приблизительно такой же, как и на победу "бундестим". За ничью по итогам двух таймов букмекеры предлагают коэффициент 3,2.