Янукович встретился с президентом FIFA

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с президентом Международной ассоциации футбольных федераций Йозефом БЛАТТЕРОМ, во время которой обсуждались вопросы развития футбола в Украине.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, в ходе беседы глава правительства отметил, что в Украине знают и высоко ценят вклад FIFA и лично Й.БЛАТТЕРА в развитие мирового и европейского футбола. Премьер-министр поблагодарил президента FIFA за практическую помощь в развитии украинского футбола.

Украинское государство постоянно заботится о создании надлежащих условий для развития футбола в стране. В частности, правительство совместно с национальной федерацией выполняет Комплексную целевую программу развития футбола в Украине, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр отметил, что правительство полностью поддерживает инициативу по проведению чемпионата Европы 2012 года по футболу совместно с Польшей. По словам В.ЯНУКОВИЧА, участие в тендере за право принимать Евро-2012 признано в Украине мероприятием государственной важности. Глава правительства выразил надежду, что в апреле 2007 года Украина и Польша победят во второй стадии тендера УЕФА на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года.

Со своей стороны Президент FIFA высоко оценил уровень развития футбола в Украине.