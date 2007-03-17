Ющенко встретился с президентом FIFA

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джозефом БЛАТТЕРОМ. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента.

В.ЮЩЕНКО и Дж.БЛАТТЕР обсудили возможность проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Польше.

Президент Украины отметил, что для каждой европейской страны большая честь принимать участие в состязании за право проведения ЕВРО-2012. «Украинское общество, начиная от власти, чрезвычайно серьезно относится к этому мероприятию», – подчеркнул Глава государства.

В.ЮЩЕНКО убежден, что футбол помогает украинцам утвердить свое присутствие в Европе и мире. «Для Украины ключевая стратегическая цель – как можно быстрее и глубже интегрироваться в мировые и европейские процессы, независимо о какой теме мы говорим», – заметил он.

В.ЮЩЕНКО убежден, что для обоих народов (Украины и Польши - УНИАН) это событие имеет исключительное общественное значение. «Для всей Европы проведение такого чемпионата на пространствах Центральной и Восточной Европы – в Украине и Польше – станет настоящим футбольным явлением. Это уникальное событие, желанный и долгожданный прецедент, который даст толчок всему европейскому футбольному делу», – добавил Глава государства.

Он также отметил «высокую настроенность украинской стороны к проведению в Украине финала чемпионата Европы-2012 по футболу».

Глава государства также вручил Дж.БЛАТТЕРУ государственную награду Украины – Орден Князя Ярослава Мудрого ІІІ степени.