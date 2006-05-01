Суд лишил ФИФА права на торговую марку World Cup 2006

Торговая марка "Футбол ЧМ-2006" (World Cup 2006) не подпадает под закон о защите товарных знаков. Такое решение принял Верховный суд ФРГ в Карлсруэ. Судьи сочли, что данное словосочетание является "обычным речевым оборотом", использующимся для обозначения предстоящего мирового первенства по футболу в Германии.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже зарегистрировала этот товарный знак в интересах официальных спонсоров ЧМ-2006 для более чем 860 различных товаров и услуг. По мнению судей, словосочетание World Cup 2006 "не имеет различительной силы" и не подходит для того, чтобы отличать продукцию и услуги какой-то конкретной фирмы от других.

При этом Верховный суд ФРГ признал, что ФИФА совершала "злоупотребление правом". Некоторые спонсоры предстоящего мирового первенства, заплатившие за возможность эксклюзивно использовать футбольный товарный знак, намерены вернуть 20 процентов денег. Всего от продажи товарного знака World Cup 2006 ФИФА выручила около 750 миллионов евро.

Лента.ру