Сегодня определится первый финалист ЧМ-2010

Сегодня определится первый финалист проходящего в ЮАР Чемпионата мира по футболу. В Кейптауне между собой сыграют сборные Голландии и Уругвая. Главным арбитром этой встречи назначен Равшан Ирматов из Узбекистана. Помогать ему будут его соотечественник Рафаэль Ильясов и Баходир Качкаров из Киргизии, сообщает радио "Маяк".

Другой полуфинальный матч между сборными Германии и Испании, который пройдет в среду в Дурбане, рассудит венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Касаи. Его помощниками станут Габри Ерош и Тимош Рамуш.

Начало матча - 21:30 по киевскому времени. Трансляция - телеканал ICTV.