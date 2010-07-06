Лучший футболист Европы и мира теперь будут в одном лице

Об объединении двух престижнейших премий в мировом футболе: Золотого мяча лучшему футболисту Европы и "Игрока года ФИФА" (Бриллантового мяча), - объявила Международная федерация футбольных ассоциаций. Теперь будет просто Золотой мяч, который получит лучший футболист планеты. Об этом договорились президент ФИФА Зепп Блаттер и издатель французского журнала France Football Мари-Одиль Амори.

Имя обладателя новой премии - лучшего игрока в мире 2010 года - будет названо на торжественной церемонии в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 10 января 2011 года. Тогда же станет известно и имя лучшей футболистки года, однако ее, как и ранее, будет определять ФИФА.

France Football вручает Золотой мяч с 1956 года, напоминает football.ua. Сначала это был приз лучшему игроку из стран Европы, а затем лучшему выступающему в Европе футболисту. Участие в голосовании принимают спортивные журналисты.

Награда от ФИФА был учреждена в 1991 году. Выбирали лучшего игрок капитаны и тренеры 147 национальных сборных команд.

С 2005 года обладатели Золотого и Бриллантового мячей неизменно совпадали. В 2005 году лучшим был бразилец Роналдинью, в 2006-м – итальянец Фабио Каннаваро, в 2007-м – бразилец Кака, в 2008-м – португалец Криштиану Роналду, в 2009-м – аргентинец Лионель Месси.