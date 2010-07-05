Коллина стал куратором судей ФФУ
14:25, 05 июля 2010Спорт
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Претендовал россиянин
Бывший итальянский арбитр Пьерлуиджи КОЛЛИНА стал куратором судейского корпуса Федерации футбола Украины.
Об этом на пресс-конференции сказал президент ФФУ Григорий СУРКИС, сообщает сайт Champion.
Ранее сообщалось, что на эту должность претендовал российский специалист Алексей СПИРИН.
Как сообщал УНИАН, до этого Г.СУРКИС неоднократно выражал готовность с целью повышения качества работы украинских судей пригласить возглавить украинский судейский корпус иностранного специалиста.
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