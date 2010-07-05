Газзаев назначил нового капитана «Динамо»

В киевском "Динамо" в преддверии нового сезона произошла ожидаемая смена капитана. Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев капитаном команды, вместо 25-летнего форварда Артёма Милевского, назначил 33-летнего нападающего Андрея Шевченко.

Обычно в командах капитана выбирают перед началом сезона тайным или открытым голосованием на собрании футболистов клуба, но не менее распространена практика назначения капитана команды тренером. Валерий Газзаев как раз сторонник второго варианта.

Напомним, что прошлым летом, в июне 2009, Газзаев назначил капитаном Артёма Милевского, отобрав таким образом повязку у Александра Шовковского.

Когда в августе в команду вернулся Андрей Шевченко, многие предполагали, что он и станет новым капитаном, но эти функции до конца сезона выполнял Милевский.

Newsru.ua