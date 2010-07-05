Блохину отказали в звании Герой Украины

После чемпионата мира по футболу 2006 года, где сборная Украины вошла в восьмерку лучших команд планеты, наставника украинцев Олега Блохина выдвигали на звание Герой Украины, которое он так и не получил.

Об этом рассказал сам Блохин в программе "В гостях у Гордона".

"После ЧМ в Германии кто-то подавал документы, чтобы наградить меня званием Герой Украины. Но дальше дело не пошло, кому-то это было не нужно", - рассказал Блохин.

Единственную же награду которую бы хотел получить Блохин, так это таблички на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве с фамилиями игроков, которые творили историю украинского футбола.

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