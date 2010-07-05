Адвокат: не стреляйте в Марадону!

Главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал поражение сборной Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира в ЮАР от команды Германии.

"Германия на этом турнире показывает блестящую командную игру, впрочем, как и всегда. А аргентинцы сделали ставку на яркие индивидуальности, которыми пестрит состав. Против средненьких сборных такая тактика работала почти безотказно – Месси, Тевес, Милито, Агуэро могли решить эпизод в одиночку. Но, с другой стороны, когда ты играешь в четыре форварда, которые не отрабатывают в обороне, ты обречён на поражение в матче с такой организованной командой, как Германия. Это и произошло.

Прошу вас, не стреляйте в Марадону! Да, дымить перед носом у футболистов во время занятия – это плохо. Но это часть иконы Диего, часть его образа, который в истории футбола навсегда, понимаете? А вы только представьте, что было бы, если бы Марадона выиграл чемпионат мира? Да тогда турнир в ЮАР стал бы одним из самых запоминающихся! Лично я очень болел за Диего, за то, чтобы эта яркая страничка появилась. Чуда не произошло. И мне от этого немного грустно", - приводит слова Адвоката "Совспорт".

Чемпионат.ру