Ахметов пообещал через день-два очень громкий трансфер

Донецкий "Шахтер" уже в ближайшее время может пополниться новым игроком. Об этом заявил владелец клуба Ринат Ахметов после победы представителей Донецка в матче за Суперкубок Украины, сообщает сайт Террикон.

"Важно и сделать серьезные приобретения, которые могут усилить команду перед Лигой чемпионов. ...Очень хочу в течение ближайшего одного-двух дней достигнуть соглашения с новым футболистом. Это будет очень серьезное приобретение... очень громкий трансфер", - сказал Ахметов.

Футболист, о котором идет речь, по словам Ахметова, может играть в полузащите и в линии атаки.