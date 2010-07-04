Роналду признал, что стал отцом, и ребенка у мамы забирает

Полузащитник сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду объявил о том, что стал отцом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Twitter игрока.

"С огромной радостью я сообщаю о том, что недавно у меня родился сын, - написал футболист на своей странице. - По соглашению с матерью ребенка, которая предпочитает не разглашать свое имя, мой сын будет находиться под моей опекой".

По словам Роналду, он не собирается разглашать иную информацию кроме этой. "Я прошу всех уважать мое право на личную жизнь", - заявил португалец.

Португальские таблоиды сообщили о том, что матерью сына Роналду является американка. Ребенок появился на свет в начале июня.