Марадона: счет в матче с немцами не отражает соотношение сил

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона признал, что поражение от немцев стало тяжелым ударом, но итоговый счет не отражает реального соотношения сил, передает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

"Это как удар Мохаммеда Али, - сказал Марадона, - но я все равно горжусь своей командой, поскольку знаю, что результат не отражает того, что происходило на поле". По словам Марадоны, соперник реализовал свои моменты, но у аргентинцев тоже были возможности для взятия ворот.

Главный тренер сборной Аргентины не стал говорить о своем будущем у руля команды. "Я могу завтра уйти, но хочу, чтобы эти ребята продолжали демонстрировать настоящий аргентинский футбол", - сказал Марадона.

По его мнению, Лионель Месси отлично проявил себя на этом чемпионате мира, а то обстоятельство, что игрок не забил ни одного мяча, можно объяснить хорошей игрой вратарей.