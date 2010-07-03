ЧМ-2010: Испания с трудом, но проходит Парагвай
23:19, 03 июля 2010Спорт
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Давид Вилья забил свой пятый гол
Завершился последний четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу
Парагвай - Испания 0:1 (Вилья 83)
Испания выходит в полуфинал, где 7 июля сыграет со сборной Германии, обыгравшая сегодня Аргентину 4:0 (Мюллер 3, Клозе, 68, 88, Фридрих 74)
Напомним, что в первом полуфинале 6 июля играют Нидерланды и Уругвай.
С пятью забитыми мячами Давид Вилья стал лучшим бомбардиром ЧМ. Догнать его могут, имея по 4 балла, Томас Мюллер и Мирослав Клозе (Германия), а также Уєсли Снайдер (Нидерланды). По три забитых мяча у Луиса Суареса и Диего Форлана (оба Уругвай).
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