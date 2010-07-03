ЧМ-2010: Германия тихо разбивает Аргентину
18:45, 03 июля 2010Спорт
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Европейский футбол все-таки жив
Завершился первый из сегодняшних четвертьфинальных матчей Чемпионата мира по футболу
Аргентина - Германия 0:4 (Мюллер 3, Клозе, 68, 88, Фридрих 74)
Сегодня свой четвертьфинал сыграют также Парагвай - Испания, определив, кто из них 7 июля сыграет в полуфинале против немецкой сборной.
Напомним, что первая пара полуфиналистов – Нидерланды и Уругвай - определилась вчера в матчах
Нидерланды - Бразилия 2:1 (Снейдер 53, 68 - Робиньо 10)
Уругвай - Гана 1:1 (Форлан, 55 – Мунтари 45+2). По пенальти 4:2.
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