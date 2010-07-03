ЧМ-2010: Германия тихо разбивает Аргентину

Завершился первый из сегодняшних четвертьфинальных матчей Чемпионата мира по футболу

Аргентина - Германия 0:4 (Мюллер 3, Клозе, 68, 88, Фридрих 74)

Сегодня свой четвертьфинал сыграют также Парагвай - Испания, определив, кто из них 7 июля сыграет в полуфинале против немецкой сборной.

Напомним, что первая пара полуфиналистов – Нидерланды и Уругвай - определилась вчера в матчах

Нидерланды - Бразилия 2:1 (Снейдер 53, 68 - Робиньо 10)

Уругвай - Гана 1:1 (Форлан, 55 – Мунтари 45+2). По пенальти 4:2.