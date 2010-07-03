ФИФА переписала бразильский автогол на Снайдера

Международная федерация футбола (ФИФА) записала на Уэсли Снейдера первый гол сборной Нидерландов в матче с бразильцами, сообщает официальный сайт ФИФА. В протоколе матча был указан автогол, записанный на полузащитника бразильцев Фелипе Мельо.

Техническая группа ФИФА, изучив эпизод, приняла решение, что автором гола все же является Снейдер. Голландец выполнил навес с правого фланга, мяч коснулся Мельо, который столкнулся в воздухе с голкипером своей команды Жулио Сезаром, и влетел в сетку.

Теперь в активе Снейдера четыре мяча на этом чемпионате мира. Также по четыре гола забили Давид Вилья (Испания), Гонсало Игуаин (Аргентина), Роберт Виттек (Словакия) и Томас Мюллер (Германия; забил на 3-й минуте проходящего сейчас матча с Аргентиной). Причем, кроме Виттека, все еще могут увеличить счет. По три забитых мяча у продолжающих выступления на ЧМ Луиса Суареса и Диего Форлана (оба Уругвай).