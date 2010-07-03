ЧМ-2010: Уругвай и Гану рассудили послематчевые пенальти

Драматическая игра

Завершился второй четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу Уругвай - Гана 1:1 (Форлан, 55 – Мунтари 45+2). По пенальти 4:2 Напомним, что сегодня состоялся четвертьфинал: Нидерланды - Бразилия 2:1 (Мельо 53 автогол, Снейдер, 68 - Робиньо 10) Таким образом 6 июля в полуфинале встретятся сборные Нидерландов и Уругвая 3 июля состоятся еще две четвертьфинальных игры: Аргентина – Германия, Испания – Парагвай, - победители которых составят второй полуфинал.

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