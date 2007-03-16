Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Кубка УЕФА
14:33, 16 марта 2007Спорт
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Церемония прошла в Глазго
В пятницу в шотландском Глазго прошла церемония жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Кубка УЕФА.
Пары четвертьфиналистов:
АЗ (Голандия) - "Вердер" (Германия)
"Байер" (Германия) - "Осасуна" (Испания)
"Севилья" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия)
"Эспаньол" (Испания) - "Бенфика" (Португалия)
В полуфинале: победитель пары "Эспаньол" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) сыграет с победителем АЗ (Голландия) - "Вердер" (Германия).
Победитель "Байер" (Германия) - "Осасуна" (Испания) сыграет с победителем пары "Севилья" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия)
Матчи 1/4 финала пройдут 5 и 12 апреля, полуфиналы состоятся 20 апреля и 3 мая, а финал пройдет 16 мая в Глазго.
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