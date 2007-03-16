Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Кубка УЕФА

Церемония прошла в Глазго

В пятницу в шотландском Глазго прошла церемония жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Кубка УЕФА. Пары четвертьфиналистов: АЗ (Голандия) - "Вердер" (Германия) "Байер" (Германия) - "Осасуна" (Испания) "Севилья" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) "Эспаньол" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) В полуфинале: победитель пары "Эспаньол" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) сыграет с победителем АЗ (Голландия) - "Вердер" (Германия). Победитель "Байер" (Германия) - "Осасуна" (Испания) сыграет с победителем пары "Севилья" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) Матчи 1/4 финала пройдут 5 и 12 апреля, полуфиналы состоятся 20 апреля и 3 мая, а финал пройдет 16 мая в Глазго.

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