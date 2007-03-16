Удар Фигу оборвал карьеру испанского футболиста (фото)

Защитник испанской "Сарагосы" Сесар Хименес объявил об окончании спортивной карьеры более чем через два года после того, как он получил тяжелую травму в столкновении с португальцем Луишем Фигу. Все это время Хименес пытался вернуться в большой футбол, но попытки залечить левое колено успеха не имели, пишет издание El Mundo.

Игрок "Сарагосы" получил разрыв крестообразных связок колена 16 января 2005 года во время матча чемпионата Испании против мадридского "Реала", за который тогда выступал Фигу. После той игры некоторые специалисты говорили, что португалец умышленно ударил соперника прямой ногой в колено, но сам Фигу утверждал, что нанес травму случайно.

Хименес, которому в ноябре 2007 года исполнится 30 лет, лечился более двух лет и перенес за это время четыре операции на больном колене. Защитник сделал последнюю попытку вернуться в футбол в начале 2007 года, но не смог полноценно тренироваться, так как сустав начинал опухать и вызывать болезненные ощущения.

"Я сделал все, что мог, чтобы продолжить карьеру футболиста, - подчеркнул Хименес на специальной пресс-конференции. - Это очень грустный день, но жизнь продолжается".

Лента.ру