Луческу назвал матч с Севильей самым трагическим в карьере

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ назвал ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА "Шахтер"-"Севилья" "самым трагическим" в своей карьере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции в Донецке. (Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Севильи" – УНИАН).

"Это самый трагический матч, другого такого не было. Были разные поражения, но чтобы вот так - никогда", - сказал М. ЛУЧЕСКУ.

Он констатировал, что "в Испании "Севилья" забила нам гол за 2 минуты до окончания матча и смогла избежать поражения, здесь - всего лишь за 18 секунд до конца". "Да и в дополнительное время третий мяч мы пропустили за 10 секунд до завершения первого тайма. Одним словом, абсолютное отсутствие фарта", - признал М.ЛУЧЕСКУ.

Он также отметил, что еще одной печальной особенностью матча стал тот факт, что впервые в его тренерской карьере его команде забивает гол вратарь. "Как-то моей команде забивали непосредственно с углового, но до сегодняшнего дня в ворота руководимых мной команд никогда не забивали вратари", - заметил главный тренер "Шахтера".

Он акцентировал, что "в футболе нужно, помимо мастерства, иметь еще и везение", но одновременно подчеркнул, что в игре "была заметна разница в классе и опыте". "Соперник знал, как поступать в том или ином эпизоде, трактовать ту или иную игровую ситуацию. Заметно, что команда играет в сильном чемпионате. Естественно, ее игроки имеют большой опыт, в том числе и в еврокубках. В этом компоненте мы с испанцами сравниться не могли", - указал М. ЛУЧЕСКУ.

Он подверг критике некоторых футболистов "Шахтера" за то, что "не проявили той ответственности, которую требуют такие игры". В частности, М.ЛУЧЕСКУ остался недоволен действиями полузащитника Мариуша ЛЕВАНДОВСКОГО и нападающего Чиприана МАРИКИ.

"Еще раз подчеркну, ошибки были совершены из-за того, что полностью отсутствовала ответственность за конечный результат. Поверхностное отношение к своим обязанностям и привело к такому голу, который забил вратарь", - еще раз признал М.ЛУЧЕСКУ.

В то же время, он отметил, что "если же оценивать игру в целом, то она была очень высокого уровня". "На поле мы увидели две команды, которые показали настоящий футбол. Футбол высокого класса", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

В заключение он посетовал, что, "к сожалению, придется ждать еще один год, чтобы показать себя на международной арене", и выразил надежду, что в дальнейшем его игроки проникнутся большей ответственностью за исход таких матчей.