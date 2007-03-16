Кубок УЕФА: определилась восьмерка четвертьфиналистов

Программа 1/8 финала Кубка УЕФА была завершена в четверг ответными матчами в четырех парах. Вот их результаты (в скобках - результаты первых встреч):

"Шахтер" (Украина) - "Севилья" (Испания) - 2:3 в доп. вр. (2:2)

АЗ (Голландия) - "Ньюкасл" (Англия) - 2:0 (2:4)

"Эспаньол" (Испания) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 4:0 (0:0)

"Бенфика" (Португалия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 3:1 (1:2)

Таким образом, "Севилья", "Эспаньол", АЗ и "Бенфика" вышли в четвертьфинал, присоединившись к сделавшим это накануне немецким "Вердеру" и "Байеру", испанской "Осасуне" и английскому "Тоттенхэму". Жеребьевка заключительной стадии турнира состоится сегодня.

Радио "Свобода"