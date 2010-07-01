Эксперт думает, что Европу готовят к бойкоту Евро-2012

Чемпионат Европы по футболу 2012 года перестал быть предметом политических спекуляций. Такое мнение высказали эксперты в опросе Института Горшенина.

Как сообщили УНИАН в институте, они попросили экспертов прокомментировать текущую ситуацию с подготовкой городов-участников к Евро-2012 и сделать прогноз о том, готова ли Украина принимать чемпионат.

Директор общественной организации «Экспертный совет», журналист Андрей КАПУСТИН отметил определенный прорыв в подготовке Украины к Евро-2012, после появления новой команды во власти. «Самое главное – есть решение о финансировании. На сегодня это - один из важнейших моментов на уровне государства», - сказал А.КАПУСТИН. Он также обозначил основные трудности в подготовке чемпионата. «Сегодняшняя проблема – это реакция руководства УЕФА, в частности директора турнира Мартина КАЛЛЕНА, на отношение к проблеме бездомных животных в Украине. Украина никак не может понять, что использовать фашистские методы в Европе невозможно. Это лишняя головная боль на фоне всех остальных, которые имеют место быть: стадионы, аэропорты, гостиницы и дороги. Европу – и на это нужно обратить внимание – готовят к бойкоту Евро-2012, элиту во всяком случае. Приезд просто фанов – это одно. А если Евро-2012 будет бойкотировать элита – это будет плохо. В УЕФА это понимают, в УЕФА сказали украинскому руководству, что нужно немедленно решать эту проблему. Украинское руководство пока этого не понимает. Это одна из главных проблем», - считает эксперт. По его словам, Украина может успеть решить остальные проблемы за три месяца - до сентября (очередного заседания совета УЕФА, на котором будет принято решение), которые отведены Украине для их решения. В частности, это касается проблем сооружения или реконструкции стадионов в Львове и Киеве, аэропортов в Львове, Киеве и Донецке. «Если украинская власть, в лице господина Бориса КОЛЕСНИКОВА (вице - премьер-министра – УНИАН), будет тешить себя иллюзиями в отношении того, что мы успеем, или еще раз расскажем УЕФА, что мы можем что-то сделать и после – и ничего при этом не будет делаться, или будет торможение графика – то проблемы возникнут буквально в начале сентября», - считает А.КАПУСТИН. Также он добавил, что негативно на процесс подготовки к Евро-2012 может повлиять невозврат государственных долгов. «Например, (бизнесмену - УНИАН) Александру ЯРОСЛАВСКОМУ в Харькове, единственной модели государственно-частного сотрудничества по подготовке к Евро, не возвращают долги», - сказал он.

Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012, президент группы DCH, президент ФК «Металлист» А.ЯРОСЛАВСКИЙ не стал говорить о проблемах и трудностях в подготовке к Евро-2012. «О трудностях очень любят говорить те, кто любит говорить. По моему мнению, если трудности и случаются, то тут не разговоры нужны, а действия. И тогда трудностей не будет. Есть рабочие вопросы, которые, и это логично, решаются в рабочем режиме», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ. По его мнению, у центральной власти сегодня есть желание работать в этом направлении и политическая воля. «Будущий чемпионат перестал быть инструментом пиара и предметом политических спекуляций. Евро-2012 реально стал приоритетным мегапроектом национального значения», - отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Говоря о результатах подготовки Харькова к Евро-2012, он заметил: «Буду говорить только о проектах, в которые вкладываю деньги и работы на которых контролирую лично. Три из них завершены - реконструкция стадиона «Металлист» (за исключением небольших доработок, которые пришлось вносить из-за появления дополнительных требований УЕФА), создание современной тренировочной базы для одной из команд-участниц Евро-2012, строительство возле стадиона Детской футбольной академии (во время турнира там разместятся технические специалисты и СМИ). На всех этих объектах работы удалось завершить досрочно - в случае стадиона, на полгода раньше установленных сроков. Новый терминал будет сдан в конце августа текущего года, а обновленный аэропорт в целом заработает к концу следующего года. И, наконец, наш новый объект - пятизвездочная гостиница, первая в Харькове изначально спроектированная как пятизвездочная. Ее тоже планируем построить к концу 2011 года», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Первый заместитель руководителя Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Александр ВОЛКОВ отметил, что центральная власть взялась за подготовку Евро-2012 основательно. «КОЛЕСНИКОВ и САФИУЛЛИН серьезно за это взялись, очень серьезно. Даже немножечко другим видам спорта – я образно говорю – обидно, что столько времени уделяется Евро, а нам бы конечно всем хотелось, чтобы и представителям других видов спорта, понимая важность Евро, все таки тоже уделялось время. Но, дай Бог, чтобы с таким энтузиазмом это все пошло до конца – построили стадионы, сделали инфраструктуру, и провели на высшем уровне чемпионат Европы», - сказал А.ВОЛКОВ.