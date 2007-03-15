Шахтёр - Севилья: самая драматичная игра

Завершился матч 1/8 финала Кубка УЕФА между донецким Шахтёром и Севильей.

Ничья в первой встрече давала некоторое преимущество донеччанам, благодаря двум голам на чужом поле. Тем более, что Шахтёр открыл счет и в этом матче (Матузалем, 49; гол-экзотика: замыкая прострел в падении... но пяткой!), уже через четыре минуты Севилья восстановила равновесие (Мареска, 53). Гол Элано на 83-й минуте (выход в отрыв, обманув "искусственный офсайд" Севильи; и удар под острым углом в дальний угол из-под ноги преследующего защитника) позволил Шахтёру почувствовать себя победителем. Рано...

Вратарь!.. Вратарь Севильи Андрес Палоп в последнюю минуту добавленного времени пришёл в штрафную соперника и с точки 11-метрового головой замкнул прострел с углового. 2:2 и полчаса добавленного времени.

Испанцы перешли к жёсточайшей игре за гранью фола, получали желтые карточки, дважды сбивали вратаря Шахтёра, милостью судьи избежали пенальти, но на 115-й минуте (Чевантон) забили третий гол. В четвертьфинале, как ни досадно, сыграет Севилья.

Алкмаар в домашней игре против Ньюкасла забил два гола (Арвеладзе 14, Куверманс 56), свёл сумму матчей к 4:4 и благодаря голам в Англии вышел в четвертьфинал.

Два сегодняшних матча Кубка УЕФА ещё продолжаются. Эспаньол открыл счет счёт в Барселоне (де ла Пенья, 53), где играет против Маккаби. Бенфика и ПСЖ в Лиссабоне к 44-й минуте сделали счёт 2:1.