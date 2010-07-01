Кому доверили судить матч за Суперкубок Украины по футболу

Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Таврией", который состоится в воскресенье, 4 июля (Начало - 20:45. Трансляция - "Интер"), в Запорожье на "Славутич-Арене", будет обслуживать бригада арбитров во главе с львовянином Андреем Шандором, его ассистенты – Александр Войтюк из Запорожья и Олег Плужник из Харькова, резервный арбитр – Виталий Годулян из Одессы.

Представители ФФУ на матче: делегат – Владимир Полищук (Ровно), инспектор – Валерий Лысенко (Одесса).

Пресс-служба СК "Таврия"