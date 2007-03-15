Киевские и львовские депутаты сыграли в баскетбол с благотворительной целью

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО в составе команды “звезды Киева” принял участие в благотворительном баскетбольном матче во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Перед началом матча состоялось торжественное подведение итогов спортивного года во Львовской области, в ходе которого были награждены лучшие спортсмены области.

Баскетбольный матч между киевской и львовской командами - «Звезды Киева» и «Львовские Львы», - целью которого его участники назвали пропаганду здорового и активного образа жизни, собрал практически полный зал дворца спорта «Строитель». За команду «Звезды Киева» сыграли, кроме Н.Томенко, министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ, председатель НОК Сергей БУБКА, первый вице-президент НОК Владимир БРИНЗАК, а также народные депутаты Александр ВОЛКОВ, Равиль САФИУЛЛИН, Эльбрус ТЕДЕЕВ. Главным тренером команды был заслуженный тренер Украины Зураб ХРОМАЕВ.

За команду «Львовские Львы» сыграли председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНИК, глава ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, ректор Украинского католического университета Борис ГУДЗЯК, главный тренер БК «Львовская политехника» Виталий ДЕТЮК, профессор, доктор педагогических наук Юрий ПРИСТУПА, начальник отдела спорта Управления молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета Александр ПАЗИЧУК и депутаты городского совета. Главным тренером львовской команды был заслуженный тренер Беларуси Валентин ВОРОНИН.

Матч завершился вничью 32:32. Лучшими игроками матча признали Н.Томенко и О.Тягнибока.

Вырученные от благотворительного матча средства будут переданы Школе-интернату №2 г. Львова. Киевская команда привезла также подарки детям – мячи для разных видов спорта, спортивную форму и литературу.