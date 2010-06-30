Компания Кличко купила право на бой с Поветкиным

Промоутерская компания K2 Promotions получила право на проведение боя чемпиона мира по боксу по версиям IBF и WBO украинца Владимира Кличко и обязательного претендента на титул россиянина Александра Поветкина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал FightNews.com.

На торгах, состоявшихся во вторник, K2 Promotions предложила премиальный фонд боя в 8,313 миллиона долларов, а представляющая Поветкина Sauerland Events готова была оплатить гонорар в 4 250 001 доллар.

Теперь промоутерская компания братьев Кличко должна назначить дату и место боя - не позднее 90 дней со дня проведения торгов. Ранее тренер Владимира Кличко Эммануэль Стюард предположил, что поединок состоится 11 или 18 сентября в Германии.