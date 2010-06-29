ЧМ-2010: итог пиренейского дерби решил один мяч

В последний день 1/8 плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли:

Испания – Португалия 1:0 (Вилья 63).

Парагвай – Япония 0:0, по пенальти 5:3

Таким образом соперниками по четвертьфиналу становятся Испания и Парагвай. Их матч состоится 3 июля

В итоге на этап 1/4 финала вышли:

Уругвай - Гана, Нидерланды – Бразилия. Матч 2 июля.

Аргентина – Германия, Испания - Парагвай. Матч 3 июля.

Победители матчей в один день образуют полуфинальные пары. Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля.