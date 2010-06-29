ЧМ-2010: итог пиренейского дерби решил один мяч
23:18, 29 июня 2010Спорт
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Названы все четвертьфиналисты
В последний день 1/8 плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли:
Испания – Португалия 1:0 (Вилья 63).
Парагвай – Япония 0:0, по пенальти 5:3
Таким образом соперниками по четвертьфиналу становятся Испания и Парагвай. Их матч состоится 3 июля
В итоге на этап 1/4 финала вышли:
Уругвай - Гана, Нидерланды – Бразилия. Матч 2 июля.
Аргентина – Германия, Испания - Парагвай. Матч 3 июля.
Победители матчей в один день образуют полуфинальные пары. Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля.
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