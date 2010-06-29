ЧМ-2010: Япония и Парагвай определяли сильнейшего в серии пенальти

19:38, 29 июня 2010
Спорт
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С ним сыграет Испания или Португалия

В последний день плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли:

Парагвай – Япония 0:0, по пенальти 5:3

Таким образом участником четвертьфинала становится Парагвай.

Его соперник определится вечером в матче Испания - Португалия.

Напомним, что на этап 1/4 финала уже вышли:

Уругвай и Гана. Матч 2 июля.

Нидерланды – Бразилия. Матч 2 июля.

Аргентина – Германия. Матч 3 июля.

 

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