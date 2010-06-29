ЧМ-2010: Япония и Парагвай определяли сильнейшего в серии пенальти

С ним сыграет Испания или Португалия

В последний день плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли: Парагвай – Япония 0:0, по пенальти 5:3 Таким образом участником четвертьфинала становится Парагвай. Его соперник определится вечером в матче Испания - Португалия. Напомним, что на этап 1/4 финала уже вышли: Уругвай и Гана. Матч 2 июля. Нидерланды – Бразилия. Матч 2 июля. Аргентина – Германия. Матч 3 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter