Термиты погрызли кресла футбольного стадиона

Чилийскому футбольному клубу "Универсидад де Чили" (город Ранкагуа) запрещено проводить домашние матчи на стадионе O`Higgins в связи с тем, что значительная часть его кресел пострадала от термитов. Руководству команды предписано провести ремонт арены, причем работы будут закончены не раньше мая, сообщает Reuters.

Ближайший домашний матч "Универсидад де Чили" был запланирован на воскресенье 18 марта и, скорее всего, будет перенесен на Национальный стадион в Сантьяго. Любопытно, что в этом году клуб уже дважды вынужден был проводить домашние матчи на чужих аренах, так как O`Higgins не соответствовал требованиям безопасности.

Неприятности начали преследовать "Универсидад де Чили" еще в прошлом году, когда клуб объявил себя банкротом. В шести турах весеннего чемпионата Чили 2007 года команда набрала лишь пять очков, в связи с чем во вторник 13 марта был уволен ее главный тренер Сальвадор Капитано.

Лента.ру