Ограблена штаб-квартира ФИФА в ЮАР
14:17, 29 июня 2010Спорт
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Вынесли семь копий кубка мира
Южноафриканская полиция начала расследование произошедшего во вторник инцидента, когда грабители проникли в штаб-квартиру ФИФА в Йоханнесбурге, сообщает M&C.
"Мы проинформированы о факте кражи и занимаемся расследованием. Было вынесено семь копий кубка мира. Мы считаем, что преступление было организовано людьми, хорошо знакомыми с офисом ФИФА", — заявил генерал Бхеки Челе.
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