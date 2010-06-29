Ограблена штаб-квартира ФИФА в ЮАР

Южноафриканская полиция начала расследование произошедшего во вторник инцидента, когда грабители проникли в штаб-квартиру ФИФА в Йоханнесбурге, сообщает M&C.

"Мы проинформированы о факте кражи и занимаемся расследованием. Было вынесено семь копий кубка мира. Мы считаем, что преступление было организовано людьми, хорошо знакомыми с офисом ФИФА", — заявил генерал Бхеки Челе.

Чемпионат.ру