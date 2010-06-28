ЧМ-2010: сборная Бразилии отправляет Чили домой
23:18, 28 июня 2010Спорт
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Завтра разыграют последние путевки
Завершился матч 1/8 финала ЧМ-2010 Бразилия – Чили. Счет 3:0. Голы: Жуан 34, Фабиан 38, Робиньо 59.
Таким образом 2 июля в 1/4 бразильцы встретятся с голландцами, которые сегодня со счетом 2:0 обыграли словаков.
Напомним, что четвертьфиналистами также уже стали Уругвай и Гана и Аргентина и Германия.
Завтра за последние путевки в 1/4 поборются Парагвай – Япония и Испания - Португалия.
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