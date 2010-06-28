Аршавин думает, что Россия на ЧМ-2010 создала бы сенсацию

Игрок лондонского "Арсенала" россиянин Андрей Аршавин прилетел в Йоханнесбург, когда в группах ЧМ-2010 оставалось провести последние матчи. В ЮАР Аршавина узнают, ведь здесь все еще теплится английская культура, читают английские газеты, смотрят английскую Премьер-лигу, отмечает Чемпион.

Россиянин говорит, приехал поболеть за своих одноклубников и посмотреть на новую моду в футболе:

"Все пишут о том, что здесь рождается новый стиль игры, теперь моду будут диктовать южноамериканцы. Хочу понять, куда двигается футбол".

Аршавин не считает, что украинцы смогли бы сыграть лучше чем Греция на этом чемпионате, зато верит в лучшую судьбу для своей сборной.

“Не думаю. По-видимому, так же, ведь у вас команда похожа на греческую. А вот Россия точно совершила бы сенсацию. Мы бы здесь были может и лучшими, потому что уровень игры большинства команд значительно ниже нашего. Это какое-то обидное совпадение, это несправедливость, с которой иногда приходится сталкиваться. Мы точно бы играли в четвертьфинале” – отметил полузащитник.