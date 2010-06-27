ЧМ-2010: Аргентина и Германия встретятся в четвертьфинале

Во второй день плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли:

Аргентина – Мексика 3:1 (Тевес 26, 52 Игуаин 33 – Эрнандес 71)

Германия – Англия 4:1 (Клозе 20, Подольски 32, Мюллер 67, 70 - Апсон 37)

Таким образом в четвертьфинале встретятся Аргентина и Германия. Их матч состоится 3 июля.

Напомним, что в первый день на этап 1/4 финала вышли Уругвай и Гана. Их личная встреча состоится 2 июля.

Остальные участники 1/8:

Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.

Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.

Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.