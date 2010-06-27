ЧМ-2010: Аргентина и Германия встретятся в четвертьфинале
23:16, 27 июня 2010Спорт
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Мексика смогла забить гол престижа
Во второй день плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли:
Аргентина – Мексика 3:1 (Тевес 26, 52 Игуаин 33 – Эрнандес 71)
Германия – Англия 4:1 (Клозе 20, Подольски 32, Мюллер 67, 70 - Апсон 37)
Таким образом в четвертьфинале встретятся Аргентина и Германия. Их матч состоится 3 июля.
Напомним, что в первый день на этап 1/4 финала вышли Уругвай и Гана. Их личная встреча состоится 2 июля.
Остальные участники 1/8:
Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.
Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.
Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.
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