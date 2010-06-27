Фабио Капелло об игре, отставке, судье и немецкой команде

Сборная Англии потерпела самое разгромное в своей истории поражение от сборной Германии, а в ЮАР показала худший результат на чемпионатах мира. Тем не менее, главный тренер сборной Англии Фабио Капелло в отставку после такого позорного выступления его команды подавать не собирается, сообщает Газета.ру.

«Сначала я хочу поговорить с президентом FA (футбольной ассоциации Англии), потом уже буду решать относительно своего будущего, – заявил Капелло. – Мне надо знать, верит ли в меня FA».

На вопрос подаст ли он сам в отставку, Капелло, с контрактом £6 млн в год, заявил: «Конечно, нет!».

Говоря об игре со сборной Германии, итальянский специалист отметил силу соперника. «Мы играли неплохо, но на этом чемпионате мира Германия одна из самых сильных сборных. Немцы играли на контратаках и смогли воспользоваться нашими несколькими ошибками. В таких матчах многое решают мелочи».

Также Капелло прокомментировал эпизод с незасчитанным голом. «Это был один из самых важных моментов в матче, – нам было необходимо забить гол. Если бы тот, чистый гол Фрэнка Лэмпарда, был бы засчитан, то мы бы играли в совершенно другой футбол... Мне кажется, наша сборная играла хорошо при счете 1:2, но третий мяч выбил ребят из колеи», – добавил Капелло.

«Мы сделали несколько ошибок, но судья сделал одну, но гигантскую», – заявил тренер англичан.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв говорил об игре своей команды исключительно в восторженных тонах. «Мы очень рады. Наша сборная смогла показать фантастическую игру, – заявил Лев. – Сборная Англии очень опытная и сильная. Мне кажется, что все болельщики смотрели этот матч с удовольствием – было довольно весело.

«Я говорил команде в перерыве, что мы должны попытаться забить третий гол. Мы знали, что можем рассчитывать на контратаки, так как англичане должны были идти в атаку, и в защите у них образовывались бы свободные зоны. Наши игроки осуществили это блестяще», – добавил тренер сборной Германии.